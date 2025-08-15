中老緬泰外長舉行非正式會晤

中評社北京8月15日電／8月15日，中國、老撾、緬甸、泰國在雲南安寧舉行外長非正式會晤，中共中央政治局委員、外交部長王毅，老撾外長通沙萬，緬甸外長丹穗，泰國外長瑪里出席。



新華社報導，王毅說，中、老、泰是緬甸友好鄰邦，更瞭解緬甸獨特國情，更希望緬恢復穩定、實現民族和解，舉行公開公正的大選，走出一條符合自身國情、得到人民擁護的發展道路。去年四方首次會晤以來，緬甸局勢總體趨穩，正著力推進震後重建，維護主權獨立、國家穩定。我們要堅持緬人主導、緬人所有，支持緬甸人民的選擇，通過對話妥處分歧。要堅持東盟斡旋、鄰國助力，以東盟為主渠道，發揮好中老緬泰外長非正式會晤、緬鄰國外長會等機製作用。要堅持民生為先、發展為要，支持緬方改善民生，震後重建，推進各領域惠民合作。還要警惕外部勢力不當介入，攪亂地區局勢。



緬方介紹了國內局勢和大選籌備情況，表示上次會晤後，緬國內局勢總體降溫回穩。感謝中、老、泰作為友好鄰邦，為緬方應對挑戰提供支持幫助。緬方致力於通過政治和談推進國內和平和解進程，正積極籌備年底舉行公開透明大選，還政于民。



老方表示，支持緬人主導、緬人所有的國內政治進程，支持緬舉行大選，實現和平穩定、民族和解。



泰方表示，緬甸問題是緬內政，國際社會應尊重緬人民的選擇。大選是緬政治轉型的重要一步，泰國願同其他東盟國家一道，在不干涉內政原則基礎上為緬順利推進大選提供支持和幫助。



四方外長就聯合打擊跨境犯罪交換了意見。王毅指出，打擊跨境犯罪事關人民福祉安危，是四國共同關切，需要合力應對。上次會晤以來，四方密切協作，強化邊境管控，聯合打擊跨境犯罪成效顯著。但地區安全形勢仍不樂觀，要繼續協同發力。一是強化理念引領和機制建設，踐行全球安全倡議。二是強化聯合行動和邊境管控，封堵不法分子流竄作案空間。三是強化能力建設和司法協同，加強宣傳教育和執法力量培訓。四是強化轉型發展和社會治理，統籌安全與發展，持續改善當地經濟社會條件，剷除黑灰產業滋生土壤。



四方一致同意繼續加強執法安全合作，加大力度打擊網賭電詐、毒品和武器販運、人口販賣等跨境犯罪，共同維護地區和平安寧。