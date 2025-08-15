日本投降80周年　石破茂重提反省避談責任

中評社北京8月15日電／8月15日是日本宣佈無條件投降80周年的日子。日本政府當天在東京的日本武道館舉行“全國戰歿者追悼儀式”。日本首相石破茂在致辭中提及了“反省”一詞，但反省對象並非日本對亞洲國家的侵略責任。



新華社報導，當天共有約4500人出席儀式，包括石破茂、日本國會眾參兩院議長以及戰爭遺屬代表等。石破茂在致辭中說：“自那場大戰結束至今已過去80年。如今，不瞭解戰爭的世代已佔大多數。絕不能重演戰爭的慘禍。絕不能再次走錯道路。那場戰爭的反省與教訓，我們必須此刻再一次銘刻于心。”



這是自2012年時任首相野田佳彥以來，日本首相首次在該儀式致辭中恢復使用“反省”一詞。但日媒指出，致辭中“反省”的對象並非“對亞洲各國的加害”，而是日本走向戰爭的過程。



1994年，時任日本首相村山富市在“全國戰歿者追悼儀式”致辭中明確提及日本的加害責任並表達“深刻反省”的態度。此後直至2012年，這一主旨被歷任首相所沿用。然而2013年起，時任首相安倍晉三在相關致辭中不再提及加害責任與“反省”，只是籠統表述“直面歷史”，此後的首相菅義偉、岸田文雄均沿襲這一立場。



儘管如此，日本右翼團體“日本會議”仍發表聲明反對石破茂的致辭，稱“反省”是政治操作。據日媒此前報導，自民黨內部分勢力也反對石破茂在這一節點發表關於歷史認識的談話，認為“安倍談話”已使戰後相關談話“完結”，擔心此舉會“重啟謝罪外交”。



當天早些時候，石破茂以“自民黨總裁”身份向供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社奉納祭祀費。農林水產大臣小泉進次郎前往靖國神社參拜，這是石破內閣成立以來首次有成員參拜靖國神社。此外，多名自民黨高層及跨黨派議員聯盟成員也在15日參拜靖國神社。



中國駐日本大使館發言人15日指出，靖國神社是日本軍國主義發動侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有14名二戰甲級戰犯。中方敦促日方正視並反省侵略歷史，在靖國神社等問題上謹言慎行，與軍國主義徹底切割，堅持和平發展道路，以實際行動取信于亞洲鄰國和國際社會。