快評：美國關稅重錘下台灣社會疑美情緒變化

中評社快評/美國對台“20%+N”關稅如晴天霹靂，擊碎台灣社會很多人對美幻想。這記重錘不僅砸向工具機、扣件等許多傳統產業命脈，更深深撼動許多台灣民眾對美國的觀感。農運領袖詹澈敏銳指出，台灣社會情緒正從“疑美”向“厭美”急劇轉變——當飯碗受到威脅，再華麗的“盟友”辭藻也掩蓋不了切膚之痛。



經濟民生首當其衝，社會情緒明顯發酵。美國稻米零關稅進口的潛在威脅，直接衝擊台灣農業根基。詹澈直言，美國米價格低廉且口感相似，台灣農民將被迫捲入一場毫無公平可言的“價格絞殺戰”。雲嘉南、宜蘭等民進黨傳統票倉的稻農首當其衝，經濟利益的崩塌正悄然鬆動政治態度。工業領域同樣烏雲密佈，高雄市會展產業發展協會理事長楊志中警示，政府補貼僅是“延氣”的治標之舉，企業裁員、勞工失業的陰影已然浮現。總工會的資料更揭示殘酷現實：占出口僅兩成的傳統產業，卻承載著全台八成勞工的生計。“不做等死，做了找死”的悲鳴，正是底層民眾絕望的寫照。



美國關稅的重壓，正迫使台灣社會進行一場痛苦的“祛魅”。當“盟友”光環在經濟鐵拳下碎裂，“厭美”情緒的蔓延已是民意的真實呐喊。若民進黨當局仍執迷於政治對抗而罔顧民生疾苦，拒絕在兩岸關係上展現彈性，洶湧的民怨終將重塑台灣的政治版圖。台灣的出路，在於正視經濟依附的風險，更在於重拾務實開放的兩岸智慧——這不僅是解困之鑰，更是安身立命之本。

