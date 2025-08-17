第十屆京台青年創新創業大賽決賽在京舉辦

決賽現場（中評社 邱韵攝） 中評社北京8月17日電（實習記者 邱韵）8月15日，“青聽兩岸 創響京台”第十屆京台青年創新創業大賽決賽在兩岸科技創新中心舉辦。本屆大賽由北京萃智指南者科技有限公司、北京冠亞有誠文化科技有限公司主辦，共有28個項目晉級決賽，北京市人力資源和社會保障局、北京經濟技術開發區管委會、兩岸科技創新中心、北京台資企業協會等相關單位領導出席決賽現場並頒獎。



北京台資企業協會常務副理事長周至元在致辭中表示，京台青年創新創業大賽自2016年創辦以來，已成為兩岸青年交流合作的重要平台，彰顯了兩岸青年在創新創業領域的巨大潛力與合作共贏的美好願景。他強調，創業大賽不僅是展示才華的舞台，更是兩岸青年攜手推動兩岸關係和平發展、實現中華民族偉大復興的重要平台，希望青年朋友們進一步增強“兩岸一家親”的理念，在創新創業的道路上貢獻青春與智慧。



北京冠亞有誠文化科技有限公司創辦人陳冠融作為大賽主辦方，回顧了大賽十年來的發展歷程，並鼓勵參賽者珍惜大賽提供的資源與機會，堅持不懈實現創業夢想。他指出，兩岸青年應攜手並進，用創新打開合作新局，以信任築牢交流基石，創造更加光明的未來。



北京亦莊盛元投資開發集團有限公司董事長高四龍詳細介紹了兩岸科技創新中心的服務體系。作為全國首個兩岸科創中心，該平台由北京市經開區管委會等9家單位聯合發起，為兩岸科技企業提供六大服務平台，包括科研資源、成果展示、技術交流、項目合作、人才交往和企業服務。高四龍表示，兩岸科技創新中心不僅是台資企業的家園，更是展示兩岸創新成果的窗口。歡迎兩岸青年創業者到中心參觀交流，共謀合作發展。



大賽聚焦科技創新、現代服務、數字經濟、綠色經濟、文化創意等5大領域，緊密貼合時代發展脈搏，充分展現出鮮明的時代特徵與前沿導向。決賽分為企業賽和青年展演賽兩大部分，採取“6＋4”模式，即項目路演6分鐘，評委提問打分4分鐘。項目路演人對參賽項目創新點及核心競爭力進行深入闡述，7位來自全領域的專家評審對項目進行細致考評。在企業賽中，“小哨兵：全球第一個不需發射電磁波的人體安檢儀”榮獲本屆大賽一等獎，另有2個項目獲得二等獎，3個項目獲得三等獎，5個項目獲得優秀獎。

