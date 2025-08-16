中國空間站首次應用驗證大模型“悟空AI”

中評社北京8月16日電／神舟二十號航天員乘組15日晚圓滿完成第三次出艙活動。記者16日從中國航天員科研訓練中心獲悉，在出艙活動準備工作中，一個名叫“悟空AI”的大模型發揮了輔助支撐作用，為航天員在軌工作提供了智能化、專業化支持。



新華社報導，一個月前的7月15日，天舟九號貨運飛船成功發射，給中國人自己建造的“太空家園”送上新一批補給。除了新一代飛天艙外服、鮮桃等外，不為人所知的是，還有基於國內開源模型開發的“悟空AI”大模型。



截至目前，這個大模型在軌一個月來運行狀態穩定，神舟二十號航天員乘組反饋使用效果良好，標誌著中國空間站在軌智能化應用取得重要進展。



據瞭解，“悟空AI”大模型結合載人航天飛行任務需求，採用預訓練與指令微調技術，構建了專業領域大語言模型和以航天飛行知識規範為核心的RAG知識庫。



“這個系統可以為航天員在軌複雜操作、故障處置等提供快速、有效的信息支持，助力航天員更高效開展工作，豐富在軌心理保障手段，提升天地協同的效率。”中國航天員科研訓練中心鄒鵬飛介紹說。



神舟二十號航天員乘組第三次出艙前，指令長陳冬、航天員王傑向“悟空AI”問詢出艙前一天的工作安排，大模型很快給出相關鏈接，引導他們照此步驟開展工作。王傑表示：“內容很全面。”



這是中國空間站首次應用驗證大模型技術。鄒鵬飛介紹，“悟空AI”具有三個顯著特點：一是構建了天地協同的智能問答支持系統；二是開發了場景化的數據處理、調優技術以及定制化檢索策略，確保響應快速、支持正確；三是具備高效的系統重構能力，後續可拓展增加任務規劃、數據分析、智能預測等功能。



據介紹，“悟空AI”的命名體現了中國傳統文化與當代科技創新的智慧結晶，寓意用科技智慧賦能航天事業，助力航天員探索太空奧秘。