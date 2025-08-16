陳佩琪：若柯P被關到死　每天揹骨灰送賴出門

中評社台北8月16日電／前民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城等弊案，去年遭羈押禁見至今，日前適逢柯文哲66歲生日，不少小草更到北所陪柯慶生、氣氛熱烈。今天是柯文哲妻子陳佩琪64歲生日，她也不捨表示，以往柯都會和她說生日快樂，“但今年沒有了”。陳也悲痛指，若賴清德要把柯關到死的話，那她要揹著柯的骨灰，與柯形影不離，並在賴夫婦出門時，“去門口恭送您們”。



中時新聞網報導，陳佩琪今日在臉書發文，表示結婚以來，“我家的那頭呆鵝，呆是呆，但至少在我生日時還是會跟我表示生日快樂”，陳佩琪也不捨表示，但今年沒有了，“請問他做了什麼，說他犯罪嫌疑重大？”



對於先前貼文涉爭議遭下架，陳佩琪則說，“屍體掛牆上，想想是會嚇到人”，那她就換個方式，揹著柯的骨灰，每天去堵賴清德夫妻出門，陳佩琪也表示，“從Youtube影片得知你們夫妻感情好到連走‘總統府′紅毯、一旁有一整排儀樂隊時，都要手牽手形影不離的”，現在賴要把柯關到死，“那我也要跟我先生的骨灰形影不離，哪天你們手牽手要出門，那我就揹著他的骨灰去門口恭送您們。”



貼文一出，也有破萬名小草相當不捨，留言表示“好好吃飯，好好睡覺，照顧好自己，才能和柯主席白頭到老”、“會這麼氣真的可以理解，陪佩琪醫師一起等阿北回家”、“阿北為台灣受的苦，人民都看在眼裡，惡有惡報，罪人會有惡報”、“要好好活著才是對敵人最好的懲罰”。



事實上，柯文哲在羈押禁見時期，傳出身體健康亮紅燈，3月出現血尿狀況，一度還傳出恐有腎衰竭，經送台北醫院檢查，確認為輸尿管結石及左腎積水，4月2日戒護至北醫開刀。