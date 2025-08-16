府嗆檢討罷免失敗公文造假　王鴻薇：惱羞成怒

中評社台北8月16日電／國民黨“立委”王鴻薇15日於“立院”質詢時秀出一份公文指稱“‘總統府′去函‘行政院′要求檢討726罷免失敗”，並稱是“首度官方認定大罷免失敗”一事。“總統府”駁斥移花接木。對此，王鴻薇今日酸“總統府”“見笑轉生氣”，“總統府”所提出來的公文內容和她所出示的內容文字一模一樣，證實她拿出的公文內容真實無誤，“總統府”不過想要轉移焦點罷了。



王鴻薇昨天指出，“總統府”這次去函“行政院”，要“行政院”檢討，院長卓榮泰恐怕要瑟瑟發抖，因為這無疑是劍指卓榮泰行政團隊在大罷免後的大究責，大罷免後賴清德的民調跌破3成，加上媒體的文誅筆伐，賴清德的壓力與怒火，可想而知。



“總統府”昨天指出，該公文主旨明示為“本年7月份民眾關注重要議題”。內容詳列八項，皆清楚明示為民眾陳情之議題整理。



中時新聞報導，對此，王鴻薇今天回應，“總統府”所提出來的公文內容，和她所出示的內容文字一模一樣，證實她所出示的公文內容真實無誤，“總統府”不過想要轉移焦點罷了，因為“總統府”確實要求“行政院”要檢討726的失敗原因，以及提出後續的政績，也就代表了賴清德承認了726大罷免大失敗，且由“總統府”要求去檢討726失敗的原因，不就證實這一場大罷免，完全就是賴清德自己所發起嗎？