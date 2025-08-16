賴清德施政滿意度街頭民調　民眾心聲太震撼

中評社台北8月16日電／近期《TVBS》與《台灣民意基金會》公布的民調顯示，賴清德的滿意度出現雪崩式下滑，不滿意度高達55%及54%。《高級酸新聞台》針對賴清德的施政滿意度進行隨機街頭民調，結果選擇“不滿意”的占比為50%。



中時新聞網報導，《高級酸新聞台》13日在台北街頭針對賴清德的施政滿意度進行街頭民調，提供3個選項“滿意”、“不滿意”、“沒意見”。結果選擇“滿意”的有7票，占比23%；選擇“沒意見”的有8票，占比27%；選擇“不滿意”的有15票，占比50%。



對賴清德施政表示滿意的一位先生說，“他很穩定，關稅是特朗普的問題。因為老百姓大家生活得很好，關稅影響很快就會正常，台灣的人很有抵抗力，台積電股票漲到1200元了，賴清德比較衰，但是他很穩定，他沒有衝動。”



對賴清德施政表示不滿意的一位婦女說，“對立，族群對立，我們都是台灣長大的，沒有必要這個樣子。台灣是全世界最公認人是最美麗的風景，結果我們變成最糟糕的”。一位女性民眾表示，“至少以中南部現在的那個狀況，我就覺得沒有處理得很好。我覺得罷免是很浪費時間跟金錢的事情，726之後不就很多人勸他，不要再有823這件事情嗎？但他還是很堅持。主要是覺得勞民傷財，我們沒有特別在哪一方。”



還有一位先生直言，“非常不滿意，台灣經濟以及面臨到的環境這麼差，結果都在鬥爭，我的感覺他就是一隻鬥雞，在那邊鬥，好好顧一下老百姓吧。下個月他的民調一定會更低，因為關稅的影響、風災的影響都是”。還有一位婦女認為，“他的下一個月民調，還會再往下，因為關稅沒有解決，應該是起不來的。”



對賴清德表示“沒意見”的一位年輕人表示，“應該是說還是有做好的地方，也有做不好的地方，有延續前朝的部分，有一些是還不錯的，但是有一些決策，可能可以再決定的更快一點點，或者是表達的更明確一點點。舉例來說，像美國的關稅問題，他可能就可以比較快速的去做出一些回應，而不是等到輿論都出來以後，才來做釋疑的動作。”