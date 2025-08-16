建議賴清德辭黨魁救民調　呂秀蓮曝原因

中評社台北8月16日電／呂秀蓮日前在專訪中談到，台南災情嚴重引發民眾不滿，一年多以來多個事件讓民眾覺得政府軟弱，還建議賴清德可考慮辭去黨主席職務，全力處理“國家大事”，引發一波討論；綠營內部則有不同聲浪，像是綠委王世堅表態，呂很多看法其實是對的，但最後決定權在當事人身上；林俊憲則說，“總統”不應該辭黨主席，這在各黨都是如此。對此，呂秀蓮今日出席活動時表示，自己過去跟陳水扁、蔡英文也都提過相同建議，“沒有針對性”。



針對近期數份民調顯示賴清德的支持度降至新低，呂秀蓮14日在中天節目《新聞千里馬》中曾談到，如果支持度繼續往下掉，歷史大家都記得某一個“總統”被冠上“9%總統”的歷史，但要給賴清德一點鼓勵，大家給你的意見，能做得到趕快做，“我認為就宣布辭黨主席，是最簡單的，可以全力處理‘國家大事′，保證民調會提升。”



中時新聞網報導，對此，呂秀蓮今天上午出席第五屆東亞和平論壇，會前接受媒體聯訪時，被問及“為何想要建議賴清德辭掉黨主席？”她回應回應，過去當“副總統”時，就跟陳水扁建議，我們要當“全民的總統”，一天衹有24小時，如果要治理好“國家”，應該要有所捨，蔡英文時期也有提過同樣建議。



“所以我沒有針對性、沒有針對賴清德”呂秀蓮續指，但是相信如果他現在能清楚這一點，那更鼓勵“立法院”政黨法再加一條，就是“總統”不得兼任任何政黨主席，這樣一體適用，賴清德民調很快會提升。