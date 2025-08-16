“普特會”：相逢一笑　難泯恩仇

中評社北京8月16日電／美國總統特朗普和俄羅斯總統普京15日在美國阿拉斯加州安克雷奇市埃爾門多夫-理查森聯合軍事基地舉行會晤，討論烏克蘭問題和俄美關係等。雙方領導人在會面中微笑、握手，認為會晤“有建設性”“富有成果”，但未達成任何協議。



新華社報導，專家認為，通過這次會晤，美俄雙方均在一定程度上實現自身外交目的。但一次會晤難以解決烏克蘭問題和美俄關係的深層次矛盾，各方後續博弈將加劇。



會面本身“就是突破”



這次會晤是自2021年6月以來俄美領導人首次面對面會晤，也是特朗普與普京自2019年6月以來的首次見面，還是自2015年9月以來俄總統首次赴美。國際輿論稱此次會晤“具有特殊意義”。



在會晤後的聯合記者會上，普京和特朗普均表示會晤取得進展，但沒有披露更多具體內容。



普京說，俄方“真誠地希望”俄烏結束衝突，“而且越早越好”，希望與特朗普達成的共識將為“烏克蘭的和平鋪平道路”。特朗普說，會晤取得一些進展，但尚未就“或許是最重要”的一個議題達成協議，後續仍有“非常好的機會”。



專家認為，兩人在記者會上的表態暗藏玄機。普京在講話中談及俄美友好歷史，期待會晤推動“恢復俄美務實關係”，表示俄美關係實現翻篇並恢復合作“重要且必要”。特朗普則特別提到雙方“在商業方面”有許多事務需要處理。



特朗普和普京均確認會晤沒有達成協議，但表達了繼續接觸的意願。專家認為，這說明仍有許多問題懸而未決，也顯示雙方在會晤中觸及核心問題。俄美領導人面對面溝通表明雙方政治解決烏克蘭危機的意願，具有一定積極意義。

