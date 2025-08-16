歐洲領導人發表聲明強調維護烏克蘭領土完整

中評社北京8月16日電／歐洲領導人16日就烏克蘭危機發表聯合聲明說，烏克蘭必須獲得“堅如磐石的安全保障”，以有效捍衛其主權和領土完整。



新華社報導，這份聲明由歐盟委員會主席馮德萊恩、法國總統馬克龍、意大利總理梅洛尼、德國總理默茨、英國首相斯塔默、芬蘭總統斯圖布、波蘭總理圖斯克以及歐洲理事會主席科斯塔共同發佈。



聲明說，當天早些時候，美國總統特朗普向他們和烏克蘭總統澤連斯基通報了他與俄羅斯總統普京會晤的情況。下一步“必須是進一步會談，其中包括澤連斯基總統，特朗普將很快與其會面”。歐洲方面也準備同特朗普和澤連斯基一道推動舉行一次有歐洲支持的俄烏美三方會議。



聲明說，歡迎特朗普表示美方準備為烏克蘭提供安全保障。“不應對烏克蘭武裝部隊及其與第三國的合作進行限制。俄羅斯無權否決烏克蘭加入歐盟和北約的進程。”



聲明說，“烏克蘭領土問題的決定將取決於烏克蘭，國際邊界絕不能以武力改變。”只要俄烏衝突持續，歐洲方面將繼續對俄施壓，並通過進一步制裁和更廣泛的經濟措施打擊俄羅斯戰時經濟。



同日，斯塔默就烏克蘭問題發表聲明說，“決定通向烏克蘭和平的道路不能沒有澤連斯基的參與”。馬克龍在社交媒體上表示，將繼續與特朗普和澤連斯基保持合作，“確保本著團結和負責任的精神維護我們的利益”。