李建榮：台灣紀念抗戰勝利　朝野態度差異大

國民黨中央黨部大廳的抗戰勝利及台灣光復80年紀念展 中評社台北8月17日電（作者 李建榮）80年前的1945年8月15日中午12時，日本裕仁天皇透過廣播，對全世界宣告接受波茲坦公告，日本接受無條件投降。7個小時後，中、美、英、蘇等同盟國也接受了日本的投降，第二次世界大戰繼歐戰之後，東方戰場也終告結束。



在台灣，朝野由於史觀不盡相同，目前執政的民進黨政府選擇低調紀念，甚至還接受日本的“終戰”史觀，大受批評。反觀在野的中國國民黨與民間賢達及社團，資源有限，但反而高調積極舉辦紀念抗戰勝利八十周年與台灣光復八十年活動，這樣的差異對比，可以說明台灣內部要追求團結，談何容易？還記得七月份，民進黨政府高談是“國家團結月”，但是大罷免案的推動，卻是活生生地撕裂台灣人民情感與朝野互信的政治鬧劇。



由於早有預料民進黨受限於意識形態，極可能漠視、淡化抗戰勝利與台灣光復八十年活動，因此在野的中國國民黨與民間賢達前台大校長管中閔、及松濤社等民間社團早已籌畫以照片展、座談及合唱紀念表演等多元方式，在8月15日起舉辦系列活動，希望喚起台灣民眾要牢記對日抗戰勝利的不易，尤其是以3500萬的死傷中國軍民，及大片土地淪為戰場的犧牲代價，才換來戰爭的最後勝利。尤其是台灣、澎湖也得以脫離日本殖民統治，重回中國版圖的悲痛史實。

