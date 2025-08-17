江靚語中評：兩岸經貿合作是台發展最佳選擇

暨南大學國際關係學院副教授、海峽兩岸關係研究中心主任江靚（受訪者供圖） 中評社香港8月17日電（記者 盧哲）暨南大學國際關係學院副教授、海峽兩岸關係研究中心主任江靚日前接受中評社記者專訪時表示，從經濟規律和兩岸經貿的互補性來看，加強與祖國大陸的經貿合作，無疑是台灣擺脫當前困境、實現長遠發展的最佳選擇。



江靚，暨南大學國際關係學院副教授、博士生導師，海峽兩岸關係研究中心主任、教育部人文社科重點研究基地副主任。



台灣出口至美國部分產品將在原有關稅基礎上叠加20%“對等關稅”。島內憂慮“20%+N”叠加關稅帶來的影響。江靚表示，美國對台灣加征20%＋N的關稅對台灣經濟的衝擊是顯而易見的，並且呈現出結構性的差異。



首先是對傳統製造業的重創。此次關稅政策將直接衝擊台灣中南部的傳統製造業，包括扣件（緊固件）、機械、水五金（如水龍頭）和工具機等。這些產業的特點是：第一，利潤微薄。這些產業的毛利通常衹有5%左右，屬於“薄利多銷”型。在台幣升值已經稀釋利潤的情況下，20%的關稅幾乎是“毀滅性”的打擊。



第二，價格敏感度高。與高科技產業不同，傳統製造業的技術門檻相對較低，競爭者眾多。因此，價格成為決定訂單歸屬的關鍵因素。20%＋N的關稅將使台灣產品在美國市場完全喪失價格優勢。