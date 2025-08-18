中評鏡頭：京蒙台青共譜兩岸交融曲

蒙古族姑娘獻哈達（中評社 邱姿爽攝） 中評社北京8月18日電（實習記者 邱姿爽）當馬頭琴的弓弦輕顫，《鴻雁》的旋律如同月光般漫過席間，攜來草原的遼闊與悠遠；當男聲三重唱的和聲響起，《唱起草原的歌》便似雄鷹飛過，帶領滿座的思緒飄往“向往的生活”。8月16日，“壯美邊疆 青春同行”2025台灣青年京蒙行參訪團踏著西遼河文明的印記，抵達內蒙古通遼市，一場滿載著民族風情與兩岸深情的歡迎晚宴，在微涼的夜風中溫情啟幕。



一曲草原歌，牽起千里緣



晚宴之初，文藝表演便以動人的方式鋪展通遼的畫卷。馬頭琴獨奏《鴻雁》裡，琴音時而低回如訴，向人們吟唱著中華文明悠久的起源；時而高亢悠遠，又如草原上掠過的風，捎來西遼河的古意與今朝的生機。緊隨其後的男聲三重唱《唱起草原的歌》，則用明快的節奏與滾燙的情感，將草原的豪邁與熱情傾瀉而出，讓來自寶島的朋友們未及深入草原，便已醉在歌聲裡的風情萬種。

一桌草原味，藏著天地情



歌聲未落，席間的通遼風味已悄然勾起眾人的興致。盤中碼放整齊的牛肉幹，是草原牧民的智慧結晶——經風晾曬、慢火熏制，每一絲肌理都浸透著陽光與牧草的芬芳，台胞們紛紛贊道：“可算是體驗到成吉思汗的生活了！”剛出鍋的科爾沁餡餅冒著熱氣，薄薄的面皮裹著鮮嫩的牛肉餡或蘿蔔餡，既有穀物的清甜，又有肉食的豐腴，這道入選非遺的傳統蒙古美食，用家常的滋味訴說著科爾沁草原的煙火人間。飯後呈上的科爾沁甄品雪糕，是通遼市的本地特產，綿密的口感伴隨著濃鬱的奶香，將草原的純淨與豐饒都凝進這一口冰爽中，讓台胞朋友們在酣暢的味覺體驗中，又多了一份對這片土地的鮮活記憶。

