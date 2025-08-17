台胞遼寧觀察體驗生活 “聽勸”副市長說文旅

“網紅市長”劉克斌副市長接受兩岸記者採訪（中評社 陳思攝） 中評社瀋陽8月17日電（記者 陳思遠）白山黑水間，稻花香裡說豐年。8月15日下午，兩岸記者和自媒體人來到了瀋陽市稻夢空間，邂逅了被譽為瀋陽文旅最“聽勸”副市長劉克斌。他親切和藹的形象吸引了台灣同胞上前合影留念，現場氛圍熱烈而溫馨。



2024年初，劉克斌隔空喊話廣西南寧幼兒園萌娃的視頻走紅，此後他多次通過短視頻推介瀋陽文旅，被網友親切稱為“網紅局長”“最聽勸的局長”。如今，角色轉變為副市長的他，依然扎根文旅一線，為瀋陽的文旅發展奔波忙碌。



面對兩岸記者和自媒體人，劉克斌自豪地介紹了瀋陽文旅產業近年來的發展成果。近兩三年，瀋陽文旅呈現出蓬勃向上的良好態勢，體育產業蓬勃發展，文旅場景豐富多彩，文體旅融合成效顯著。數據顯示，2024年瀋陽旅遊人次突破2億大關，旅遊消費高達2000億元，提前一年實現三年倍增目標，成績斐然。



他還饒有興致地為“東北亞雲端草原”打call：“這裡不僅能滑草，還能給肺洗個澡！”風趣的話語逗笑了在場記者，也讓人對這片生態寶地心生向往。



劉克斌特別強調，瀋陽能成為備受認可的旅遊城市，離不開全市900萬市民的共同努力。同時，瀋陽連續多年榮膺國內國際化營商環境標杆城市，始終秉持以遊客為中心的理念，踐行“聽勸”品牌，認真傾聽遊客和市民的需求與期盼，並將其作為工作的努力方向。



談及自己的工作初心，劉克斌表示，位置的變化並不會影響自己為城市和市民服務的決心。扎根土地、與市民站在一起，沉下心來，以強烈的責任感推動工作，這是他始終堅守的信念。最後，他再次向台灣年輕朋友發出誠摯邀請，希望他們能來到遼寧、來到瀋陽，這裡有廣闊的創業沃土和美好的生活空間，等待他們來探索、來開拓。



聽完劉克斌的介紹，台灣自媒體人吳雨涵和李東恩深受觸動，主動提出要與他合影，劉克斌欣然答應。吳雨涵已在北京生活近十年，如今從事數字內容創業與旅遊自媒體工作，她向記者說道，劉市長非常平易近人，在工作中能貼近民眾，這樣的作風有助於做出更符合人民需求的決策分析。

