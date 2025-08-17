特朗普希望盡快舉行美俄烏三方會議

中評社香港8月17日電／美國總統特朗普16日在社交媒體發文說，他18日與烏克蘭總統澤連斯基在白宮會晤後，“如果一切順利”，將安排同俄羅斯總統普京舉行美俄烏三方會議。



據美國時政新聞網站阿克西奧斯報導，特朗普與普京會晤後同歐洲領導人通話，說希望最快於22日舉行美俄烏三方會議。特朗普邀請歐洲領導人18日到白宮商討烏克蘭問題。澤連斯基確認，他將應邀於18日到白宮會晤特朗普。



德國《圖片報》報導，德國、英國和法國17日將決定是否以及派何種級別的代表前往美國參加18日的會晤。



新華社報導，德國總理默茨16日接受德國媒體採訪時說，特朗普、澤連斯基和普京將舉行三方會議，具體時間地點尚未確定。他說，儘管歐洲方面希望俄烏實現立即停火，但特朗普認為更應達成一項全面的和平協議，“如果談判成功，其價值將超過停火”。



默茨認為，“普特會”雙方沒有越過烏克蘭和歐盟的立場進行領土談判，是一個“好消息”。令歐方“驚喜”的是，美方轉變態度，願意與歐洲一道為烏克蘭提供安全保障。



特朗普與普京15日在美國阿拉斯加州安克雷奇市舉行會晤。雙方表示，會晤“具有建設性”“富有成果”，但未就俄烏停火等議題達成任何協議。在美國媒體看來，特朗普宣稱會晤取得成功並表示他與普京就多數議題達成共識，但普京仍堅持其最強硬立場，因此實現重大突破的可能性不大。