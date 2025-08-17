洪孟楷謝票聽聞“驚險”：823絕對不能大意

中評社台北8月17日電／公投與第二波罷免投票將於8月23日登場！國民黨“立委”洪孟楷喊話“沒到開票，絕對不能掉以輕心”，並提及一位大姐分享實際發生的驚險經歷，強調最後關鍵時刻，必須不斷宣傳，讓每個選區支持者清楚知道該怎麼投，不要因錯誤資訊或疏忽導致票流失。



根據《中時新聞網》報導，洪孟楷今日在臉書指出，“堅持到底、催出每一張票” 是唯一解，距離823投票只剩幾天，更要一再提醒，並強調沒到823下午四點開票前，絕對不能掉以輕心，結果沒揭曉前，絕對不能大意、僥倖！



洪孟楷透露，上周市場謝票時，一位大姐分享實際發生的驚險經歷，在726投票日當天，她隔壁攤商中午急著收攤，說要去投“同意洪孟楷”，當大姐疑惑追問，對方還說“我覺得他有在做事、他的“立院”質詢我也都有看，而且準備充分、不會用謾罵的，實在有料啦！”“我同意洪孟楷所做，所以要去投同意呀！”讓大姐不禁表示“不對啦！這是罷免投票，如果你是支持洪孟楷，應該要投‘不同意’罷免！” 經過解釋才知道，支持洪孟楷應該投不同意罷免，否則就投錯票了。



洪孟楷強調，上述事件也許只是個案，但足以提醒，罷免票沒有號碼、沒有圖像，很多人第一次投，不確認很容易出錯，若不是大姐熱心多問一句，一來一往，結果就是差兩票；因此，最後關鍵時刻，必須不斷宣傳，讓每個選區支持者清楚知道該怎麼投，不要因錯誤資訊或疏忽而導致票流失。