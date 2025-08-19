草原盛宴迎台胞　文化交融譜新篇

草原下馬酒儀式（中評社 邱姿爽攝） 中評社北京8月19日電（實習記者 邱姿爽）當科爾沁草原的風掠過天際，一場透著著青草芬芳與牧民熱忱的文化盛宴正悄然鋪展。8月17日，來自海峽對岸的台胞們踏足遼闊扎魯特旗珠日河草原，在下馬酒的醇香裡、歌舞的流轉間，觸摸草原文化的脈搏，讓兩岸溫情在藍天白雲下悄然交融。



活動伊始，藍色的哈達如純淨的天空，銀碗盛著琥珀色的醇釀，草原兒女以最隆重的下馬酒儀式，為寶島來客們拂去旅途塵囂。酒液入喉，帶著草原的陽光與風霜，把“家人”二字釀進台胞們的心窩。



科爾沁原創歌曲響起時，旋律似牧草般舒展，歌聲裡有雄鷹掠過的遼闊，有河流蜿蜒的溫柔，台胞們仿佛被草原輕輕擁入懷中；馬頭琴奏響《萬馬奔騰》的刹那，琴弦震顫如驚雷滾過曠野，千軍萬馬的嘶鳴從音符中奔湧而出，那份雄渾壯闊讓人心潮澎湃；經典曲目《成吉思汗》的旋律剛勁如刀，喚起的不僅是對英雄的追慕，更是這個民族骨子裡的堅韌與豪情；一曲《初到草原》，以細膩的聲線描摹著眾人初見草原的雀躍——旋律裡有草原從牧歌悠揚到繁華初顯的變遷，也有氈房炊煙與現代樓宇的共生，台胞們在音符裡讀懂了這片土地的成長，也觸摸到了同根同源的溫暖。



極具特色的呼麥表演更是讓台胞們驚嘆不已。表演者向觀眾們展示了呼麥低音、中音、高音的精妙轉換，獨特的發音方式仿佛來自遠古大地深處的回響。現場還進行了呼麥教學互動，台胞們忍不住跟著模仿，生疏的音調裡藏著好奇與向往，笑聲與歌聲纏在一起，奏響動人的和弦。



酒歌響起時，草原的豪邁便有了形狀。歌聲裡藏著“酒是草原的火，暖了歲月寒”的生動寫照，也滿含著“杯盞相碰時，情意比酒濃”的深情祝福。節奏漸急時，台胞們隨著節拍鼓掌，齊聲喊出的“嘿”字裡，初見的生分早已消失，唯餘心意相通的熱烈。

