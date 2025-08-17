俄羅斯一火車站輸電線因烏無人機襲擊受損

中評社香港8月17日電／俄羅斯沃羅涅日州州長亞歷山大·古謝夫17日在社交媒體上發文說，俄防空部隊17日凌晨在沃羅涅日州上空擊落5架烏克蘭軍方無人機，墜毀無人機的殘骸導致一座城市火車站的輸電線受損。



新華社報導，古謝夫沒有提及具體城市名稱，他說，輸電線受損造成火車站多趟列車延誤，目前技術人員正在搶修受損設施。一名火車站工作人員受傷，已被送往醫院治療。此外，受無人機襲擊影響，該州一家商店、一個市場和一段天然氣管道發生火災，消防人員正在滅火。