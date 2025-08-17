朱立倫：優先反罷沒時間談其他事

中評社台北8月17日電／國民黨前“立委”陳學聖日前提到，國民黨主席朱立倫726反罷免達成完封，沒得到掌聲還換來委屈，對此朱立倫今天表示， 823團結一致守護7席“立委”，沒有時間談論其他事情；被問到黨主席接班人，朱再強調先以反罷優先。



根據中時新聞網報導，對於國民黨內提到朱立倫委屈、心酸論。他說，823全黨團結一致，反惡霸、支持核電延役，現在沒有任何空間、時間討論其他事情。



至於大家討論黨主席接班人選，朱立倫表示，現在全黨團結一致，要先守護每位“立委”，這次要再守護7席“立委”，並且戰戰兢兢絕對不會大意。



另外，國民黨推出仿美國動畫“南方四賤客”風格的核三延役公投宣傳片，引發熱烈回響，朱立倫說，永遠要相信年輕人，國民黨這幾年年輕化，也選出很多年輕的民意代表，黨部文傳會的年輕朋友，就是讓他們發揮創意，結果得到很好成果，她相信被廣為流傳，一定對公投、反惡罷有幫助，同時也讓大家知道是票多的贏，不是票少的贏。



對於公投宣傳片大成功，台中市長盧秀燕也表示，她覺得很驚豔，國民黨以前在文宣部分比較弱，國民黨因為是在野黨，經費也不足，但沒有錢也有沒有錢的辦法，所以透過有創意方式讓人家知道訴求跟文宣，讓人非常驚豔，她這麼忙都注意到這支影片代表很成功。盧秀燕說，國民黨內現在很多年輕黨工，有理想、有抱負，不會趨炎附勢，所以站在國民黨、民眾黨的在野勢力，展現出年輕的力量。