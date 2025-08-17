以總理要求哈馬斯滿足以全部條件　否則不停火

中評社香港8月17日電／以色列總理府16日晚發表聲明，強調以方堅持達成一項“全面”停火協議，要求巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）一次性釋放所有被扣押人員、滿足以方提出的全部條件，否則戰爭不會結束。



以色列媒體援引這份聲明報導，以方條件為：哈馬斯解除武裝，加沙地帶“去軍事化”，以色列控制加沙地帶邊境，在加沙地帶組建一個既非哈馬斯、也非巴勒斯坦民族權力機構並能與以色列和平共處的治理機構。



據埃及開羅新聞電視台13日報導，哈馬斯代表團當天在開羅與埃及情報總局局長舉行會談，表示希望盡快恢復加沙停火談判。圍繞一項停火60天、釋放部分被扣押人員的協議，哈馬斯和以色列7月6日起在卡塔爾首都多哈舉行新一輪間接談判。因不滿哈馬斯就停火方案所提意見，以方同月24日召回談判人員，尋求“替代選項”，並於8月8日出台由以軍接管加沙地帶北部加沙城的計劃。該計劃在以色列國內外引發反對和譴責。



新華社報導，以色列國防部負責協調向加沙地帶運送援助的機構16日發表的聲明顯示，以色列將於17日恢復批准向加沙地帶運送帳篷及其他避難用物資，以便在以軍展開旨在接管加沙城的軍事行動前讓當地平民往南撤離。



聲明說，帳篷等物資將在接受以方安全檢查後，經由凱雷姆沙洛姆口岸，由聯合國及其他國際援助團體運入加沙地帶。此舉是按照以色列政治領導層指示執行，作為以軍將平民從戰區轉移至加沙地帶南部以“保障其安全”的一項準備工作。