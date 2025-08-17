多個及國際組織譴責所謂“大以色列”言論

中評社北京8月17日電／埃及、阿爾及利亞、巴林、孟加拉國、乍得等31個阿拉伯和伊斯蘭國家以及阿拉伯國家聯盟、伊斯蘭合作組織、海灣合作委員會15日晚發表聯合聲明，共同譴責以色列總理內塔尼亞胡發表的所謂“大以色列”言論。



新華社報導，聲明認為，這些言論“嚴重漠視、公然且危險地違反國際法並破壞穩定國際關係的基礎，對阿拉伯國家安全、各國主權以及地區與國際和平安全構成直接威脅”。聲明強調，“以色列在包括東耶路撒冷在內的巴勒斯坦被佔領土上不享有主權”。



聲明重申反對並譴責“以色列的侵略、種族滅絕和種族清洗罪行”，強調必須在加沙地帶實現停火，並確保無條件人道援助準入，以結束以色列實施的“飢餓政策”。



聲明強調，反對以任何形式和借口讓巴勒斯坦人民流離失所，並呼籲國際社會向以色列施壓，終止其侵略，使其從加沙地帶全面撤軍。

聲明還強烈譴責以色列財政部長比撒列·斯莫特里赫日前批准在“E1區”修建定居點的計劃及其“激進的種族主義言論”，認為其公然違反國際法，並侵犯巴勒斯坦人民建立獨立主權國家的權利。



內塔尼亞胡12日接受以色列i24新聞台採訪時說，他正肩負著“歷史和精神使命”，並表示這與所謂“大以色列”願景聯繫緊密。據以色列主流媒體報導，“大以色列”概念版本眾多，範圍主要涉及1967年6月“六日戰爭”後以色列及其當時佔領的領土。



斯莫特里赫13日發表聲明稱，他計劃批准在耶路撒冷以東和約旦河西岸猶太人定居點馬阿勒阿杜明之間的“E1區”建造3401套住房，此舉旨在“葬送巴勒斯坦國構想”。以色列先前長期凍結“E1區”定居點建設計劃。