蔣萬安挺楊瓊瓔反罷免　批民進黨“不做正事”

中評社台北8月17日電／823罷免投票進入倒數階段，國民黨台中“立委”楊瓊瓔今天早上在大雅區舉辦“顧好立委楊瓊瓔 反惡罷大雅再贏一次”後援會成立大會，台北市長蔣萬安等人首先到場助講，蔣萬安再批民進黨面對美國關稅、南部風災荒腔走板，以前民進黨說有政府會做事，如今不會做事、更不會做正事，呼籲大家站出來用選票告訴賴清德人民的心聲。



中時新聞網報導，楊瓊瓔今天造勢大會，力邀國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、嘉義市長黃敏惠、“立法院副院長”江啟臣、“立委”柯志恩、高金素梅、謝龍介、羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪、顏寬恒等人到場助講。



蔣萬安表示，823不能大意，大家一定要出來投票，楊瓊瓔就像電池一樣，有用不完的電力，對台中的交通、農業、長輩等各方各面都相當照顧，這麼用心的“立委”面臨罷免很沒道理。



他說，全世界沒有任何民主國家在搞大罷免，民進黨不願意承認選輸，展開無差別大罷免，要偷走民眾的選票，讓“立法院”變成只要一種聲音，所以大家要站出來告訴賴清德不同意。



蔣萬安說，面對南部風災、關稅，政府處理得荒腔走板，民進黨政府以“保密協定”為由，拒公開談判內容，反觀8月初泰國與美國達成關稅協定後，泰國政府馬上公布關稅談判10大讓步項目，光是美國0關稅進口到泰國的商品清單就公布了1萬1000多項，泰國難道沒跟美國沒有簽保密協定嗎？民進黨政府還要掩蓋。



蔣萬安表示，前陣子南部風災，災民請求“國軍”、政府幫忙，賴清德卻說不行，還要災民自己爬屋頂，以前民進黨說“有政府會做事”，但現在民進黨政府是“不會做事、不做正事”，沒有能力談到最好關稅、沒有心關心災民，呼籲鄉親823再用選票告訴賴清德人民的聲音。