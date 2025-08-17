賴清德民調未觸底　吳子嘉：已喪失政治能量

中評社台北8月17日電／賴清德執政逾一年，施政滿意度與支持度不斷下滑，外界質疑其領導威信是否逐漸流失。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉16日分析指出，賴清德在8月份的“國政民調”恐怕還會繼續下跌，屆時將陷入“沒有能量”的窘境，正式進入混亂期。



中時新聞網報導，吳子嘉在網路節目《董事長開講》中被網友問到，賴清德是否還能掌握“行政院閣揆”，甚至若任命一名能力更強的“閣揆”，是否會讓賴清德更難駕馭？對此，他直言問題不在“閣揆”，而在於賴清德本人已“能量喪失”。他強調，“總統”雖然具有“憲法”與法定權力，但真正的權威必須結合民意基礎，才能展現所謂的“魅力”與號召力。



“現在的賴清德，號令出不了辦公室。”吳子嘉直言，當“總統”無法凝聚民意，威信自然下降，將出現各地派系各行其是的情況。他甚至預言，未來地方縣市首長的初選恐怕會陷入混亂，因為黨中央的聲音不再具有約束力，沒有人願意聽從指揮。



他並指出，726大罷免案的結果已是一個警訊，顯示台灣是一個以民意為基礎的社會，“光靠權力本身，不會得到人民的尊敬與支持”。如果執政黨無法順應社會期待，“總統”就算握有實權，也難以帶來政通人和。



吳子嘉透露，823第二波罷免落幕後，《美麗島電子報》將公布8月份“國政民調”。他認為賴清德的滿意度幾乎注定繼續下滑，政治能量只會更加匱乏，執政困境將逐漸浮現。



最後，他更語帶諷刺地形容，現今的“行政院”猶如“在野行政院”，完全沒有能力抵抗“立法院”推動的改革，未來恐怕百分之百聽命於“立法院”，“不聽就只會瞎攪和、折騰大家”。吳子嘉的評論被視為對賴清德執政的一大警告，也凸顯綠營當前所面臨的政治危機。