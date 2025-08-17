藍營“南方四賤客”宣傳片觀看數超越大支歌曲

中評社台北8月17日電／國民黨推出挺核宣傳片，影片是模仿美國動畫《南方公園》的風格，把民進黨政治人物都嘲諷一遍，“萊爾校長”一角也引來眾人關注，才上線2天，現在觀看數超過30萬人，突破國民黨16年紀錄。《政客爽》粉專表示，國民黨“萊爾校長宣傳片”只花兩天就突破30萬觀看數，超越拿“文化部”補助的大支歌曲。



根據《中時新聞網》報導，《政客爽》粉專16日在臉書貼文表示，國民黨“萊爾校長宣傳片”只花兩天突破30萬觀看數，超越拿“文化部”補助的大支。酸國民黨、五月天的大支，倒讚還高達三萬七，佔78%這個數字真的很幽默，而且有9千多則留言都是罵他的，也就是說，29萬觀看數大部分還是負面流量。



《政客爽》接著表示、反觀國民黨宣傳片將近3千則留言幾乎都是正面評價，倒讚衹有203個。站著說話，比跪著要飯流量還高，怎麼會這樣？



網友紛紛表示，“最好笑的是，國民黨挖了坑，有人還真的跳下去對號入座，哈哈哈～”、“不得不說現在的國民黨的年輕人發揮了創意”、“別以為台灣的年輕人都是腦袋壞掉？”、“看吧！語無倫次的鳥蟾又來了，這支影片真是成功”、“看看這指標...政府嚇死了；沒意外的話，青鳥們又要一波無差別攻擊了”。