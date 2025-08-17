美俄烏三方會晤？美烏積極，普京沒提

中評社北京8月17日電／俄美元首阿拉斯加會晤後，美國總統特朗普16日表示，將與烏克蘭總統澤連斯基於美東時間18日下午在白宮橢圓形辦公室會面。如果一切順利，接下來將安排美國、俄羅斯、烏克蘭三方領導人會晤。就此，澤連斯基表示，烏支持舉行烏美俄三方會晤的提議。普京16日在克里姆林宮舉行的會議中並未提及三方會議相關內容。



央視新聞報導，18日的華盛頓之行將是自今年2月在白宮與特朗普會面後，澤連斯基首次前往美國。澤連斯基表示，將討論結束俄烏衝突的“所有細節”。



此外，據悉，在阿拉斯加會晤被“拒之門外”後，歐洲領導人受邀前往華盛頓，於18日同澤連斯基、特朗普舉行會晤。



華盛頓會晤能否勾勒出美俄烏三方會議議程？



阿拉斯加會晤結束後，特朗普與澤連斯基進行了長達90分鐘的通話，雙方討論了推動美、俄、烏三方直接會談的可能性。澤連斯基公開表態支持這一構想，強調“關鍵問題應在領導人層面討論”。



外界分析稱，8月18日的華盛頓會晤，不僅是一次雙邊接觸，更可能成為未來三方機制的鋪墊。美國輿論認為，如果能在這次會晤中勾勒出三方會晤的議程，將是俄烏衝突爆發以來最具實質意義的外交進展。



歐盟及歐洲多國16日曾發表聯合聲明，稱將推進籌備美俄烏三方會晤。不過本次的華盛頓會晤中，歐洲方面就此有何具體舉措暫且未知。

