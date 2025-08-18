張榮恭：賴稱“終戰”　甘當昭和順民？

張榮恭 中評社台北8月18日電（作者 張榮恭）賴清德作為“中華民國總統”，卻以“終戰紀念日”來定位8月15日，嚴重違背身分及失去立場，不僅愧對中華民族抗戰期間死傷的三千五百萬軍民；縱使其以所謂台派自居，也是愧對日據期間因武裝抗日而死傷的三萬台灣同胞，以及在二戰被驅至東南亞而戰死的三萬三千名台灣人（日本學者末光欣也的估計）。



八十年來，舉世公認1945年8月15日日本天皇裕仁宣布接受中美英蘇四國領袖蔣介石、杜魯門、邱吉爾、斯大林簽署的波茨坦公告，即日本無條件投降。由於裕仁這項宣布以“終戰詔書”為名，使得日本一些人士據此避稱投降，現任日本首相石破茂對於這種現象十分不以為然。賴清德身居當年戰勝國中華民國傳承至今的領導人地位，竟連戰敗國的現任政府首腦都不如，莫非意圖表現為昭和順民？實在貽笑大方。



今年1月29日，石破茂在日本國際問題研究所主辦的“東京全球對話”發表講話指出，“今年是日本戰敗八十週年，我刻意說‘戰敗’而不是‘終戰’，是因為‘終戰’可能錯誤地表達事情的本質”。1月31日，石破茂又在日本眾議院預算委員會表示，“在經歷戰爭的人尚存之際，開展檢討工作至關重要，在戰敗八十週年的今年尤為關鍵”。



另據日本記者本田善彥引述石破茂曾於2018年8月17日撰文寫道，石破茂之父曾經糾正部屬使用終戰一詞說：“不可以這樣！我們國家不是輸掉了戰爭嗎？日本接受波茨坦公告，無條件投降，這不稱戰敗，還刻意使用終戰等模棱兩可的說辭，結果好像謎團一樣，讓人似懂非懂。”

