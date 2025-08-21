李月語中評：選擇背靠祖國是台化解危機路徑

南開大學台灣經濟研究所教授、博士生導師李月（中評社資料圖） 中評社香港8月21日電（記者 盧哲）南開大學台灣經濟研究所教授、博士生導師李月近日接受中評社記者專訪時表示，在新一輪的全球產業鏈供應鏈重構的背景下，台灣應堅定不移的選擇背靠祖國，衹有這一條路才是新形勢下化解危機、實現可持續發展的有效路徑。建議台資企業應積極把握當前中國式現代化建設的關鍵時期。



台灣出口至美國部分產品將在原有關稅基礎上叠加20%“對等關稅”，島內憂慮“20%+N”叠加關稅帶來的影響。李月表示，特朗普此輪關稅政策對台灣經濟產業會造成一定的衝擊。



李月認為，首先，特朗普2.0和1.0相比，加征關稅具有普遍性，一是加稅商品的普遍性，除少數商品目前還存在豁免外，特朗普次輪對所有商品加征關稅；二是加征關稅經濟體的普遍性，對比特朗普1.0主要針對中國加稅，2.0是對所有經濟體加征關稅。然而，雖然徵稅的產品和經濟體具有普遍性，但是根據最新7月底8月初公布的部分最新“對等關稅”來看，各經濟體的加征水平卻存在差異，目前看來大概位於10-40%之間，台灣地區最新公布被加征20%的對等關稅，在此基礎上，2025年8月特朗普在白宮與蘋果CEO共同出席新聞會時宣布，將對所有進入美國的芯片和半導體徵收100%關稅，但不針對在美國建廠的企業。



“如果這一關稅真的落地，將對台灣經濟產業帶來較大衝擊。”李月表示，具體看來：一是對島內輸美企業帶來直接衝擊。從貿易的角度看，2025年1-7月，美國成為台灣地區第一大出口目的地，出口額同比增長53.5%，達到975億美元，占台灣同期總出口的28.7%。換而言之，台灣約三分之一的出口或將面臨成本的提升。這意味著，從企業的角度看，如果消費者無法承擔關稅成本，低毛利企業將直接面臨入不敷出的困境。根據台灣財團法人資訊工業策進會產業情報研究所的數據，台灣不同產業毛利率不盡相同。加征關稅前，台半導體產業因為競爭優勢毛利率可以達到30%以上，但電子零組件和電子通路等產業僅10%左右，遠低於20%的關稅水平。