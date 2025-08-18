遼寧行：乘船游鴨綠江　觀丹東邊境景致

清晨，在丹東市高處俯瞰鴨綠江江面，白色建築處為丹東市月亮島（中評社 陳思遠攝） 中評社丹東8月18日電（記者 陳思遠）8月17日上午，參與兩岸媒體遼寧行的記者及自媒體人來到遼寧省丹東市。這座與朝鮮隔江相望的城市，既是中朝邊境線上的重要節點，也是當年抗美援朝戰爭中志願軍出征的重要出發地之一，承載著厚重的歷史記憶。



清晨的鴨綠江籠罩在一片朦朧之中，剛下過的雨讓空氣裡彌漫著濕潤的氣息，江面霧氣蒸騰，能見度很低。即便如此，透過彌漫的水霧，仍能隱約望見對岸朝鮮的房屋輪廓，在晨霧中若隱若現，增添了幾分神秘感。



一行人乘坐大巴車來到鴨綠江游船碼頭，登上游船，準備近距離感受這條界江的獨特風情。游船緩緩駛離岸邊，朝著江心方向行進，對岸的景象也隨著距離的拉近漸漸清晰了些。丹東江對面的城市，是朝鮮的新義州特別行政區，它坐落在鴨綠江南岸，與丹東市區隔江對峙，兩座城市被一條江水緊密連接，又因不同的國情呈現出別樣的風貌。



中朝兩國關係友好厚，因此鴨綠江邊界線並非以江中心為界，兩國船只與漁民可在江上自由航行，只要不上岸即可。航行過程中，當我們乘坐的船只行至江中心時，幸運地遇到了朝鮮的船只，船上的人主動向記者們揮手打招呼，記者們也熱情回應，大家紛紛直呼十分新奇。



站在游船甲板上，能看到新義州岸邊的房屋多是低矮的建築，色彩樸素。順著鴨綠江往上遊行駛一段距離，新義州成排的商品房便映入眼簾，據介紹，這些房子是近些年新建的。



游船在江面上平穩前行，兩岸的風光不斷變換。一側是丹東市區鱗次櫛比的高樓與岸邊悠閑散步的市民，充滿了現代都市的活力；另一側的新義州則透著一種靜謐的氛圍，偶有工人和挖掘機等在岸邊作業，展現出不同的生活節奏與城市風貌。



作為抗美援朝的出發地之一，鴨綠江見證了當年志願軍將士們“雄赳赳、氣昂昂，跨過鴨綠江” 的英雄壯舉。導游介紹，丹東市鴨綠江上游部分有“一步跨”的地方，在此處的鴨綠江比較窄，人們形容跨一步就到對岸朝鮮境內了，目測距離朝鮮不足三米，讓人深切感受到兩岸地理上的鄰近。

