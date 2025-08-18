遼寧行：登鴨綠江斷橋　觸摸歷史

鴨綠江斷橋橋面（中評社 陳思遠攝） 中評社丹東8月18日電（記者 陳思遠）煙雨蒙蒙，人來人往。在丹東市鴨綠江畔，留存著抗美援朝戰爭時期的斷橋。8月17日上午，兩岸記者及自媒體人來到丹東鴨綠江斷橋，通過這一凝固的歷史見證，觸摸抗美援朝的記憶。



循著台階往上走，斷橋橋頭的炮樓矗立眼前，炮樓由日本帝國主義於1928年夏天建成的軍事設施，高11米，直徑6米，共分五層。歷經近百年風雨侵蝕，炮樓已向西傾斜8度，仿佛在無聲控訴著當年侵略者的暴行，成為日本帝國主義掠奪和侵略中國的鐵證。



登上橋頭廣場，《為了和平》大型群雕莊嚴肅穆。這座高5米、長12米的雕塑，以1950 年10月19日彭德懷元帥率軍過江的真實歷史為背景，雕塑中的26個人物栩栩如生，代表著首批過江的26萬志願軍將士。彭德懷元帥身姿挺拔，目光堅定地凝視遠方，身旁的楊根思、黃繼光、邱少雲等英雄烈士們，個個神情堅毅，透露出視死如歸的英雄氣概。



講解員介紹，斷橋最初為鐵路橋，是鴨綠江第一座大橋。橋長944.2米，寬11米，共12孔，1909年8月動工，1911年10月竣工，由當時殖民機構——日本駐朝鮮總督府鐵道局承建。1943年4月，日本侵略者在鴨綠江第一座大橋（今斷橋）上游不足百米處建成第二座鐵路大橋，即如今的中朝友誼橋，遂將第一座大橋改為公路橋。



1950年抗美援朝戰爭爆發後，斷橋是重要的“交通大動脈”，成為美軍重點轟炸目標。1950年11月8日，美空軍首次派出百餘架B－29型轟炸機對大橋狂轟濫炸，大橋被攔腰炸斷，朝方一側鋼梁落入水中；同年11月14日，美軍再次派出34架軍用轟炸機進行轟炸，朝方三座橋墩被炸塌，最終大橋癱瘓，僅中方一側所剩4孔殘橋保留至今，成為如今的鴨綠江斷橋。



踏上斷橋橋面，中間寬度大概能容一輛小汽車通行，兩側寬度也相仿，呈現中間低兩邊高的結構，僅供游人行走。而上游中朝友誼橋是一座公路鐵路兩用橋，且能正常通行，但並沒有車輛來往。



如今的斷橋已經成為遊客參觀的景點，站在斷橋上，憑欄遠眺，鴨綠江風光盡收眼底。江水悠悠流淌，似在無聲地訴說著往昔的戰火紛飛與如今的和平來之不易。

