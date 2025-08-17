【
日本多地高溫天氣 東京都22人疑中暑送院
http://www.CRNTT.com
2025-08-17 16:48:29
中評社香港8月17日電／日本氣象廳表示，受高氣壓影響，東北至九州地區各地今日出現高溫天氣。
香港電台報導，在當地下午2時，埼玉縣鳩山町錄得氣溫高達攝氏37.7度、山梨縣大月市37.6度、東京都青梅市37.5度、名古屋市36.9度。
由於中暑風險極高，東北至九州地區的26個都府縣已發布中暑警戒警報。東京消防廳表示，今日截至下午3時，東京都內已有22人因懷疑中暑送院，他們年齡介乎12歲至95歲，其中一人情況嚴重。
