廣東省過去一周增逾800宗基孔肯雅熱個案
http://www.CRNTT.com
2025-08-17 17:54:42
中評社香港8月17日電／廣東省疾控局公布，過去一個星期，全省新增830宗基孔肯雅熱本地個案，未報告重症和死亡個案。佛山佔最多，有644宗，廣州、湛江、深圳等地都有個案。
香港電台報導，廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長、傳染病防控首席專家康敏指出，廣東各地持續開展以控制蚊媒密度為主的防控工作，近期疫情態勢總體平穩。但全球基孔肯雅熱疫情高發，境外輸入風險持續存在；廣東大部分地區處於蚊媒活躍期，疊加颱風、降雨等天氣影響，疫情防控仍然不能鬆懈。
