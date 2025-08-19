走進扎魯特旗草原　台青共赴那達慕之約

小型那達慕賽馬（中評社 邱姿爽攝） 中評社北京8月19日電（實習記者 邱姿爽）豐沛的雨水滋潤後，八月的扎魯特旗草原綠浪接天，長風送遠。8月17日，一群來自台灣的青年在馬頭琴的悠揚旋律中，踏上這片遼闊土地，將青春的足跡印刻在草原的每一寸詩意裡。



那達慕的號角在草原上吹響，瞬間點燃了台青們的熱情。賽馬場上，駿馬奮蹄如飛，騎手們身姿矯健，馬蹄下飛揚的塵土攜來台青的聲聲呐喊助威，風聲與歡呼聲交織，織就了草原千年的豪情。摔跤場上，搏克手們虎虎生風，每一個沉穩的步伐、每一次有力的角逐，都展現著蒙古民族的堅韌與坦蕩，台青們紛紛舉起相機，將這份原始的生命力定格成永恒。



告別賽場的熱烈，台青們走進牧民的蒙古包，一場更貼心的交融悄然展開。蒙古包內，台青們掀起鍋蓋，撲面而來的是濃鬱的奶香，磚茶的醇厚混著鮮奶的甘甜在舌尖暈開，暖意順著喉嚨直抵心底。主人們笑著教大家製作奶豆腐，台青們握著長勺攪動著煮得濃稠的牛奶，指尖沾著奶香，一勺奶豆腐舀起，酸味與奶味交融在齒間，台青感嘆道：“真的很酸，但是意外地奶味非常濃鬱，細品起來別有一番風味！”



音樂響起，內蒙牧民們與台胞們共同跳起歡快的舞蹈，聳起的臂膀是蒙古族人民的熱忱。舞步從生疏到默契，旋轉間，台胞與牧民們的身影在氈房內交織，裙擺飛揚如綻放的花朵，分不清誰是客人，誰是主人。此刻，唯有共有的歡笑，在草原的陽光下閃閃發光。



換上寬大的蒙古袍，系上鮮艶的腰帶，台青們瞬間融入了這片土地的色彩。芳草的香氣卷著濃鬱的奶香，天邊的白雲映襯著鮮艶的民族服飾，穿著蒙古袍的台胞們行至蒙古包前紛紛合影留念。



“今天非常榮幸能夠來到內蒙，看到蒙古包，觀賞蒙古舞，還有特色的內蒙牛奶。青青的草原上有微風徐徐吹來涼意，來了之後還會再想來一趟！歡迎台灣的朋友們一起來到內蒙，享受這場風光明媚的旅遊。”碧草藍天下，台胞欣喜的笑容訴說著內蒙動人心弦的風土人情。



蒙古包的炊煙與天邊的晚霞相融，漸顯的草原星空下，是台胞們對這片土地的眷戀。兩岸青年以草原為媒，讓情誼如草原的河流般，靜靜流淌，生生不息。