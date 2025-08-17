特朗普和澤連斯基要怎麼談？

中評社北京8月17日電／美國總統特朗普和烏克蘭總統澤連斯基16日分別證實，雙方將於18日在美國首都華盛頓舉行會晤。今年2月，澤連斯基到訪白宮同特朗普會晤時，雙方發生激烈爭吵，不歡而散。再次會面，雙方要談什麼？各方有何表態？目前俄烏戰事如何？



雙方談什麼



新華社報導，特朗普16日表示，澤連斯基將於美國東部時間18日下午前往白宮橢圓形辦公室。“如果一切順利，我們接下來將安排與（俄羅斯）普京總統的（三方）會晤。”



澤連斯基當天說，他將應邀于18日在華盛頓與特朗普會晤，討論結束俄烏衝突的“所有細節”，“各方一致認為需要在領導人層面進行對話，釐清所有細節，並確定哪些步驟是必要的、可行的”。他還表示，烏克蘭支持舉行烏克蘭、美國和俄羅斯三方會議的提議。



歐盟委員會主席馮德萊恩17日在社交媒體發文說，包括她在內的歐洲領導人18日將與澤連斯基一同前往白宮。另據德國政府和法國政府消息，德國總理默茨和法國總統馬克龍18日都將前往華盛頓。



歐洲領導人16日就烏克蘭危機發表聯合聲明說，烏克蘭必須獲得“堅如磐石的安全保障”，以有效捍衛其主權和領土完整。聲明說，歐洲方面準備同特朗普和澤連斯基一道，推動舉行一次有歐洲支持的俄烏美三方會議。同一天，默茨表示，他相信澤連斯基此次前往白宮，不會出現上次那樣“被羞辱”的情況，歐洲領導人將向澤連斯基提供“一些好建議”。



2月28日，特朗普和澤連斯基在白宮舉行會晤，美國副總統萬斯在座，三人在媒體面前發生激烈爭吵。澤連斯基被指對美國“不敬”，提前離開白宮。

