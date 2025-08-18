快評：美國關稅重壓　台灣應深刻反思謀出路

中評社快評/美國對台灣徵收的“20%+N”疊加關稅如同一柄懸頂之劍，正將台灣經濟推向前所未有的困境。從半導體到傳統製造業，從高科技巨頭到中小企業，這場關稅風暴正在撕裂台灣的經濟命脈。清華大學台研院副院長鄭振清警示，台灣正面臨三重致命衝擊：高科技產業根基動搖、傳統製造業瀕臨崩潰、區域競爭力斷崖式下跌。



諷刺的是，真正“掏空台灣”的並非綠營詆毀的大陸，而是高舉“盟友”旗幟的美國。面對危機，台灣經濟的出路何在？台灣前“交通部長”葉匡時指出，單邊依賴美國無異於經濟自殺，必須開拓大陸、歐洲及東南亞市場；前陸委會特任副主委林祖嘉強調，融入RCEP等區域整合是生存關鍵——台灣石化產品在東盟面臨10%以上關稅，而RCEP成員間卻是零關稅。若繼續被排除在外，台塑、中鋼等企業將被徹底邊緣化。



當前台灣工農業者已在關稅重壓下掙扎，但他們的呼聲卻被綠營側翼的“資訊繭房”淹沒。當權者若繼續搞黑箱談判、回避兩岸對話，只會將台灣拖入更深的孤立。



歷史證明，依附強權終將付出代價。當美國露出關稅獠牙時，台灣更需清醒：唯有打破政治心魔，重啟兩岸經濟合作，主動融入區域整合，才能在風暴中尋得生機。這不僅是經濟選擇，更是關乎台灣未來的生存智慧。

