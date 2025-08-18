以色列數十萬民眾走上街頭呼籲加沙停火

中評社香港8月18日電／以色列17日爆發大規模遊行示威活動，數十萬民眾走上街頭，敦促以政府盡快與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）達成加沙地帶停火協議，讓所有被扣押人員獲釋。



新華社報導，在以色列中部城市特拉維夫，數萬人聚集在以色列國防部大樓附近的一處廣場和周邊街道。新華社記者看到示威人群高舉標語牌和被扣押人員照片，怒喊“停止戰爭”“讓他們立刻回家”等口號。



以色列多地民眾也積極響應當天的抗議活動。社交媒體上廣為傳播的幾段現場視頻顯示，示威者封鎖了以色列中部地區的一些主幹道，有的公路甚至被雙向封鎖。示威者還在車道上點燃火堆。警方利用高壓水炮等設備驅散封鎖道路者，並逮捕多名示威者。



據以色列《國土報》報導，該活動由一個代表被扣押人員家屬的團體組織。作為被扣押人員家屬，莉莎伊·拉維·米蘭在當日的活動上說：“今天的抗議活動只是開始。公眾的支持給了我們力量，我們計劃從現在開始升級‘鬥爭’，直到所有（被扣押）人員都回家。我們別無選擇。”



以媒體17日援引以高級官員的話說，以色列總理內塔尼亞胡願與哈馬斯討論一項“分階段協議”，“準備考慮”與其達成實現加沙地帶停火的“部分被扣押人員獲釋協議”。



2023年10月7日，哈馬斯從加沙地帶突襲以色列境內軍民目標，導致約1200人死亡，約250人被哈馬斯等巴方武裝人員帶回加沙地帶扣押。以色列隨後對加沙地帶發起大規模軍事行動。加沙地帶衛生部門說，自本輪巴以衝突2023年10月爆發以來，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成超過6萬名巴勒斯坦人死亡。