首個人形機器人“百米飛人”誕生

8月17日，在世界人形機器人運動會100米決賽中，來自天驍隊（右一）、天工隊（右二）、高羿科技隊（左二）和靈翌科技隊（左一）的人形機器人在比賽中出發。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月18日電／據新華網報導，在17日於國家速滑館上演的2025世界人形機器人運動會100米短跑項目決賽中，來自北京人形機器人創新中心的“具身天工Ultra”以21.50秒成績奪冠，首個人形機器人“百米飛人”就此誕生。



2025世界人形機器人運動會是全球首個以人形機器人為參賽主體的綜合性競技賽事，共有來自16個國家和地區的280支參賽隊伍齊聚北京。



根據官方發布的競賽規則，100米比賽中，參賽隊以遙控機器人方式比賽，最終用時乘以權重系數1；以全自主方式比賽，最終用時乘以權重系數0.8，來作為最終成績。



記者瞭解到，“具身天工Ultra”在比賽中並非首個“撞線”，但由於其採用全自主導航系統，全程無需人工遙控在賽場奔跑，根據規則，最終用時最短。第二、三名分別是來自北京靈翌科技有限公司的宇樹H1機器人和上海高羿科技有限公司的宇樹H1機器人，成績為22.08秒和24.53秒。



在今年4月的全球首個人形機器人半程馬拉松賽上，“具身天工Ultra”還曾以2小時40分42秒的成績奪冠，成為全球首個人形機器人“半馬”冠軍。