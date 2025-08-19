陳先才答中評：美對台關稅看出美國真正意圖

廈門大學台灣研究中心主任、台灣研究院教授陳先才（中評社資料圖） 中評社香港8月19日電（記者 段曉魯）台官方8月8日證實，台灣出口至美國部分產品將在原有關稅基礎上疊加20%對等關稅。廈門大學台灣研究中心主任、台灣研究院教授陳先才接受中評社採訪表示，關稅談判的結果可看出民進黨“親美抗中”路線的失敗，其實台灣就是美國的一枚棋子，可用可棄，這枚棋子就是美國遏止中國大陸的手段，當台灣不再有利用價值，那麼將隨時被拋棄。



陳先才表示，這樣的談判結果對民進黨而言是一個大失敗，賴當局單向思維對美國有不切實際的期待，並且認為美國在關稅問題上會放過台灣。事實上，美國一直都是以自己國家利益為考量，民進黨對美台關係本質瞭解不清楚，特別是對特朗普關稅戰的真實意圖不瞭解，同時民進黨為了選票搞島內政治鬥爭，欺騙島內的老百姓最終導致這樣的結果產生。



陳先才表示，這樣的談判結果也對民進黨造成很大的壓力，因為從蔡英文到賴清德一直宣稱台美關係是史上最好的關係，在台灣島內搞大外宣，但從現在美台關稅來看，這是美台關係史上最差的時候，將會導致台灣民眾產生“疑美論”，並且打破了民進黨當初說的美國可信的言論，民進黨將失去信譽，同時對民進黨當局未來的執政基礎帶來傷害。



陳先才稱，台灣的經濟優勢最主要是在半導體方面，但美國近些年來一直挖空台積電，核心技術已被美國弄到，美國在為自己的利益考量，進一步的把台灣給利用完。因此，民進黨炒作大陸對台灣經濟的影響，根本就是一個假議題，大陸方面是基於兩岸同胞福祉和台灣經濟，而美國則是為了自己國家利益，趁著兩岸和平統一之前，將台灣經濟掏空。