世運會主席：感謝成都，你們創造了歷史！

8月17日，國際世界運動會協會主席何塞·佩魯雷納在閉幕式上致辭。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月18日電／據新華網報導，17日晚間，2025年第12屆世界運動會在成都世園會成都國際友誼館圓滿落下帷幕。“感謝成都，你們創造了歷史！”國際世界運動會協會主席何塞·佩魯雷納在閉幕式致辭時動情點贊。



運動無限，氣象萬千。從天府之檐到絳溪河畔，在11天異彩紛呈的時光裡，來自116個國家（地區）的近4000名運動健兒，揮灑激情汗水，綻放拼搏風采，收穫了挑戰自我、相互成就、追求卓越的世運榮光。



“非常棒，非常專業，非常好的氛圍！”“這無疑是歷史上最好的一屆世運會！”閉幕式前夕，佩魯雷納對媒體談及對成都世運會最深刻的印象時說，他十多天前到達成都時就有非常好的印象，“我看到所有場館都呈現了高質量的設施和組織，我們的運動員對此非常滿意，這無疑為賽事提供了重要的保障，還有志願者的服務也非常到位”。



“成都以其待客之熱情、工作之高效以及對賽事的完美呈現為未來賽事樹立了新標杆。”在閉幕式致辭中，佩魯雷納對成都世運會組委會、國家體育總局、四川省和成都市人民以及上萬名志願者為本屆世運會作出的貢獻表示感謝。



本屆賽事是佩魯雷納任期內的最後一屆世運會，他懷著無比激動的心情為成都世運會畫上了圓滿句號。他說：“我的結尾言簡意賅：感謝成都，你們創造了歷史！”