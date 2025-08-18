以軍稱將啟動加沙城下一階段行動

這張8月13日發布的未注明拍攝地點的照片顯示，以軍總參謀長扎米爾（中）當天舉行會議。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月18日電／據新華社報導，以色列國防軍17日說，將很快在加沙城啟動下一階段軍事行動，直至“徹底擊敗”巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）。埃及方面當天重申將全力推動加沙地帶停火。以色列多地民眾17日持續抗議，呼籲政府與哈馬斯達成停火、釋放所有被扣押人員。



以軍：繼續加強對哈馬斯的打擊



以軍總參謀長扎米爾17日到了加沙地帶，稱以軍將進入行動的下一階段，繼續加強對哈馬斯的打擊，部署陸、海、空力量，直至哈馬斯徹底“潰敗”。



以色列總理府16日晚發表聲明，強調以方堅持達成一項“全面”停火協議，要求哈馬斯一次性釋放所有被扣押人員、滿足以方提出的全部條件，否則戰爭不會結束。



以色列媒體援引這份聲明報導說，以方條件包括哈馬斯解除武裝，加沙地帶“去軍事化”，以色列控制加沙地帶邊境，以及在加沙地帶組建一個既非哈馬斯、也非巴勒斯坦民族權力機構並能與以色列和平共處的治理機構。以色列安全內閣8日批准以總理內塔尼亞胡關於“擊敗哈馬斯”的計劃，以軍準備接管加沙城。此舉在以色列國內外引發反對和譴責。



埃及促停火



埃及總理馬德布利17日在與到訪的巴勒斯坦總理穆罕默德·穆斯塔法會晤中重申，埃及堅定支持巴勒斯坦事業，將繼續全力推動加沙地帶停火，並通過拉法口岸持續向加沙地帶運送人道主義援助物資。



馬德布利表示，埃及明確反對任何旨在驅逐巴勒斯坦人、破壞巴勒斯坦事業或在巴勒斯坦領土上繼續拆毀房屋、擴建定居點的企圖。



馬德布利敦促國際社會落實日前在聯合國舉行的和平解決巴勒斯坦問題和落實“兩國方案”高級別國際會議成果。他說，這是挽救“兩國方案”的正確一步。

