研資局“優配研究金”　港大獲批2.49億

港大於研資局“優配研究金”計劃中，獲批的項目數量及撥款總額均位居本地院校之首。（大公報） 中評社香港8月18日電／大公報報導，在教育資助委員會轄下的研究資助局（研資局）2025／26年度的撥款計劃中，香港大學（港大）再創佳績。



在“優配研究金”計劃中，港大獲批的項目數量及撥款總額均位居本地院校之首。在提交的788份研究建議書中，港大有269份成功獲批，成功率達34%，並占總撥款額的24%，即2.49億港元。



此外，港大在五個專題小組中的三個小組——生物學與醫學、人文學與社會科學，以及自然科學——均名列第一，並在每個小組中獲批最多項目。



港大青年學者在“傑出青年學者計劃”中，共獲49個項目資助，總撥款額達3460萬港元，超越所有院校。



港大副校長（研究）申作軍教授對各學者及其研究團隊的佳績表示祝賀，並感謝他們的努力與貢獻。申教授表示：“港大對大學科研實力充滿信心，並期待港大學者日後提出更多創新建議，為推動卓越研究作出更大貢獻。”



研究資助局（研資局）早前於6月27日公布2025／26年度優配研究金及傑出青年學者計劃的撥款結果，共有1359個研究計劃成功獲批資助，總資助金額達11.8億元。