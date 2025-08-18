香港經濟向好　支持樓價企穩

信置上周三以10.89億元投得屯門海珠路住宅地皮。（大公報） 中評社香港8月18日電／屯門住宅地皮上周三的成交價比市場預期高出近四成，加上香港經濟保持穩步﻿復甦的良好勢頭，提振市民置業信心，支持住宅樓價企穩，目前二手樓價指數已是逐步收復年內失地，上周收報138.63點，按周升1.05%，進一步逼近今年初139.25點高位，現時高低位相差僅0.62點或0.45%，住宅樓市呈現觸底信號。



大公報報導，美國向全球濫加關稅，實屬損人不利己，擾亂全球供應鏈及國際貿易，最終自討苦吃。例如從巴西進口牛肉、咖啡等二千多種產品關稅將大增至50%，美國物價勢必猛漲，通脹重現“3”時代的機會很大，會損害消費購買力，令美國經濟失速下滑，進一步增加世界經濟下行壓力。面對環球經濟及貿易前景不明朗，今年上半年香港經濟依然延續穩定﻿復甦勢態，次季經濟增幅為3.1%，略高於首季的3%增幅，可見香港經濟抵禦逆風能力不俗。除非外圍出現難以預測的黑天鵝事件，否則香港經濟可望保持溫和增長，為住宅樓市觸底回穩提供有利環境。



經濟穩定增長 置業信心回升



內地經濟韌性強、潛力大，上半年保持5.3%中高速增長，成為香港經濟延續穩中向好的最大底氣來源。事實上，今年上半年內外需求動力同時增強，令香港經濟表現優於預期。受到美國加關稅威脅，企業紛紛搶出口，令次季香港出口增幅由首季8.4%加快至11.5%，而內需對香港經濟增長貢獻也明顯轉強，其中私人消費在次季轉跌為升1.9%，而企業、人才落戶增加利好效應浮現，投資持續加力拉動增長，本地固定資本形成增幅由首季的1.1%加快至次季的2.9%。換言之，內外需求同時發力，支持經濟向好，有助提升置業信心，近月新樓盤銷情不俗，地產商買地積極性提高，屯門海珠路住宅地皮，由信置以10.89億元投得，樓面地價3860元，比市場預期高出近四成，反映地產後市具有信心。

