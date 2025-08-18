海南：破解農村集體“三資”管理難題

海南省東方市紀委監委把開展農村集體“三資”管理方面突出問題整治作為推進鄉村振興重要抓手，靶向監督、系統施治。圖為近日，該市紀委監委第二派駐紀檢監察組幹部到東方農村產權交易中心瞭解有關情況。（圖片來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京8月18日電／據中央紀委國家監委網站消息，日前，海南省三亞市吉陽區臨春社區174.47畝農用地出租項目在海南（三亞）農村產權交易服務中心完成交易，該地塊20年使用權以總價2632.1萬元成交，租金同比溢價366.69%，較掛牌價溢價66.68%，村集體利益得到更好保障。



該交易是海南（三亞）農村產權交易服務中心成立以來，創下的“單價最高、總價最高、溢價最高”競價交易紀錄，也是海南省紀委監委強化農村集體“三資”監管、推動規範資產流轉的生動寫照。



聚焦農村集體資金、資產、資源管理突出問題，海南省紀委監委開展農村集體“三資”、惠農補貼和產業項目突出問題整治，督促省農業農村廳推進“機器管‘三資’”改革，推動建成全省統一監管平台，實現農村集體“三資”一網統管；同時，加強案件查辦與警示教育，建立健全長效機制，推動農村集體“三資”管理規範化運行。



建機制明措施，有力有序開展“三資”清查核實



農村集體“三資”是全面推進鄉村振興的重要物質基礎，是群眾關注的焦點，也是基層監督的重點。海南省紀委監委緊盯群眾關切，把農村集體“三資”管理領域作為監督重點，系統治理、多方聯動、同向發力，構建省紀委監委履行監督專責，省農業農村、自然資源和規劃等部門協同監督，市縣黨委政府落實主體責任的工作格局。



以農村集體“三資”領域突出問題整治為契機，該省紀委監委督促有關部門探索推進“機器管‘三資’”改革，推動省農業農村廳與海南農商銀行合作，建設海南省“機器管‘三資’”平台，按照預警規則自動進行數據比對，預警信息可直接流轉到紀檢監察機關“監督一張網”平台發起辦件，多平台貫通協調、監督監管綜合發力。



海南省紀委監委主要負責同志先後深入萬寧、屯昌等市縣，以及省農業農村廳等單位，一線調研、壓實責任。“我們選取屯昌縣先行試點並積累經驗，以‘梯次滾動’方式向全省推廣，摸清農村集體‘三資’家底，為平台建設提供數據支撐。”該省紀委監委相關負責同志介紹，試點期間，屯昌縣利用現有農村集體土地數據，通過套圖分析，呈現未確權宗地；經實地測繪，僅用1個月時間就完成全縣農村集體土地清查核實工作。