共和黨主政多州將向華盛頓派國民警衛隊

這是7月2日晚在美國首都華盛頓拍攝的美國國會大廈。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月18日電／據新華社報導，應美國聯邦政府要求，希沃特吉尼亞州、南卡羅來納州和俄亥俄州的共和黨籍州長16日均表示，將向首都華盛頓哥倫比亞特區派遣國民警衛隊員。



民主黨籍華盛頓市市長繆麗爾·鮑澤對此表示強烈反對。一些民眾16日手持“反對軍事占領”等標語，抗議聯邦政府舉措。



共和黨：響應



美國總統唐納德·特朗普日前以打擊犯罪為名向華盛頓部署國民警衛隊。希沃特吉尼亞州州長帕特裡克·莫裡西辦公室16日發表聲明說，應聯邦政府要求，該州將向華盛頓部署300至400名國民警衛隊員，還將提供裝備和專業訓練。



南卡羅來納州州長亨利·麥克馬斯特同日表示，南卡州將向華盛頓派出200名國民警衛隊員。不過，如果南卡州遭遇飓風或其他自然災害，上述國民警衛隊員將在必要時即刻返回。



俄亥俄州州長邁克·德瓦恩也說，未來數日將向華盛頓派出150名國民警衛隊員。



路透社16日援引白宮官員消息報導，更多國民警衛隊將被要求進駐華盛頓，以保護聯邦資產、營造有利於執法人員履職的安全環境並提供“可見存在”以遏制犯罪。一名不願公開姓名的美國官員說，將有正式命令下達，授權在華盛頓的國民警衛隊員攜帶槍支。



特朗普11日宣布向華盛頓部署首批800名國民警衛隊士兵、由聯邦政府接管華盛頓警察局等一系列舉措，以解決暴力犯罪案件頻發、流浪人員過多問題。華盛頓市政府表示反對，市長鮑澤稱上述舉措“令人不安”且“前所未有”。

