啟德零售館七月銷售額升逾兩成

啟德零售館丁財兩旺。（大公報） 中評社香港8月18日電／受惠於啟德體育園浪接浪的盛事及多元化運動消閒設施逐步啟用，零售館的客流與銷售表現持續穩步上升。啟德體育園昨日表示，零售館今年7月的銷售額較開幕初期增超過20%，第二季的日均人流亦較首季升逾一成。園方預計，隨著園內多個戶外體育設施開放，加上第十五屆全國運動會及其他國際盛事陸續舉行，下半年體育園與零售館的人氣將保持旺盛，表現持續向好。



國際品牌及特色商戶進駐



大公報報導，體育園表示，啟德零售館憑借體育園的獨特優勢，吸引多個首度進軍香港市場的國際知名品牌進駐，當中包括利物浦足球俱樂部選址啟德零售館，開設大中華區首間官方旗艦店；世界級桌球好手羅拔臣及卓林普投資的“香港桌球學院”，剛於八月進駐啟德零售館。



啟德零售館的出租率接近九成，除獲國際品牌垂青之外，亦吸引逾70間人氣食肆進駐。在體育園舉行盛事活動期間，觀眾和旅客對夜消和餘興派對的需求顯著上升，近三成餐廳及食肆延長營業時間至凌晨，促進香港的“夜經濟”發展。不少餐飲品牌落戶零售館後，陸續在館內擴充業務，增設新的美饌品牌作為據點，包括Gaia Group旗下“紅舍”、太興集團的“餃子鎮”、“亞參雞飯”、“一橋拉面”，以及“壽司郎”等。



體育園又提到，占地逾4300平方米的“五行童樂園”剛於本月開放，旋即成為家長帶小朋友放電的潮流熱點。啟德零售館周末人流，直逼五一黃金周和復活節長假水平，帶動零售館整體人流及消費。另外，位於啟德體育大道的JUST CLIMB攀石場館，8月16日開始試業，加上多個戶外體育設施已相繼開放使用，為體育園增添活力新元素，進一步強化社區參與。