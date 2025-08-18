天津：推動廉潔教育融入思政課建設

中評社北京8月18日電／據中央紀委國家監委網站消息，日前，天津市大中小學廉潔文化微課十佳課程和優秀課程公布。獲獎作品既有對廉潔故事的生動闡釋，也有對正反面典型案例的深刻剖析。



天津市紀委監委駐市委教育工委紀檢監察組會同市委教育工委市教委，發揮全國“大思政課”建設綜合改革試驗區的優勢，將廉潔教育融入課堂，推動建成天津市廉潔文化與全面從嚴治黨思政課重點實驗室等，促進學術專業與廉潔教育的有機融合。



廉潔教育課程是否“叫好”又“叫座”，授課內容至關重要。天津市每年面向全市思政課教師，組織開展線上線下廉潔文化教育專題集體備課，通過深挖廉潔故事、構建教學案例庫、分享授課經驗，促進各學段銜接。在此基礎上，各學校組織開展分眾化案例教學，並通過舉辦主題辯論賽、情景劇演出等形式，引導學生深化對廉潔理念的認同。



“把廉潔教育融入思政課建設，既要在傳統課堂上將廉潔元素嵌入到教育教學內容中，又要注重‘走出去’，讓學生們走出教室進行實踐。”天津市紀委監委駐市委教育工委紀檢監察組有關負責同志介紹。



近日，該市200餘名師生赴陝西延安參加“行走的大思政課”主題研學活動。師生們在楊家嶺革命舊址、棗園革命舊址、梁家河等地開展實踐教學，一段段難忘歷史、一個個廉潔故事，讓大家感受到老一輩革命家艱苦奮鬥的精神和新時代延安精神的傳承與弘揚。靜海區良王莊鄉府君廟學校思政課教師劉新妍說，在梁家河，學生們親手摸摸那些老農具，聽老鄉講當年的故事，更加深刻理解了艱苦奮鬥的意義。



不僅在市級層面，天津市各區紀委監委持續深化清廉學校建設，結合本區域實際特點，深挖廉潔文化資源，開展形式多樣的廉潔教育活動，推動廉潔教育融入思政課建設。