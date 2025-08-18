甯漢豪：商廈改裝宿舍具成本效益　反應踴躍

甯漢豪昨日表示，“城中學舍計劃”具成本效益，業界反應踴躍。（大公報） 中評社香港8月18日電／大公報報導，發展局與教育局在上月推出“城中學舍計劃”，多方面拆墻鬆綁，鼓勵市場以自資和私營方式把現有商廈改裝為學生宿舍。發展局局長甯漢豪昨日在網志表示，有關計劃對症下藥，建立清晰、易於遵循，而且具成本效益的運作框架，鼓勵市場將商廈改裝成為學生宿舍，業界反應踴躍。



香港測量師學會土地政策小組主席劉振江表示，過往將商廈改裝學生宿舍的程序複雜且成本較高，以往學生宿舍只可以被歸類為“住宿機構”用途，須向城市規劃委員會提交規劃申請，甚或進行土地用途地帶改劃。商廈地積比和上蓋面積上限較“住用建築物”的學生宿舍寬鬆，改裝商廈成為學生宿舍往往會出現“過剩樓面面積”的情況，發展商需要拆除一些樓層，在技術和成本上均有一定困難，令商廈改裝成學生宿舍幾乎不可行。



“城中學舍計劃”對症下藥，發展局項目辦總監周文康介紹，城規會已擴闊城規制度下“酒店”用途的定義，涵蓋計劃下合資格的學生宿舍，把這些商廈改裝成學生宿舍，事前毋須進行任何規劃程序。計劃下改裝而成的學生宿舍，在計算地積比率及上蓋面積時，將被視為非住用樓宇，即“酒店”或商廈原有總樓面面積可獲保留。



土地行政方面，大部分列明作非工業用途的地契，可在毋須改契或補地價的情況下作學生宿舍之用。如要改契的個案，將由地政總署評估補地價金額。發展局轄下項目辦，亦會為申請人提供一站式利便服務，包括處理有關利便措施和回復審批進度的查詢等。

