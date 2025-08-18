濟南：健全評查機制　提升紀檢監察建議質量

中評社北京8月18日電／據中央紀委國家監委網站消息，近日，山東省濟南市紀委監委圍繞適用情形、建議質量、文書格式、審批程序、跟蹤督辦等方面，對2024年全市紀檢監察機關制發的紀檢監察建議書進行抽查評查，此次評查對相關紀檢監察機關提出了有針對性的意見建議，推動進一步提升紀檢監察建議質量。



濟南市紀委監委做實做細紀檢監察建議書規範制發、促進治理、剛性執行等關鍵環節工作，在用准、用好、管用上下功夫，著力實現發出一份建議、完善一套制度、解決一類問題。該市紀委監委建立多部門協同配合工作機制，在紀檢監察建議書制發前進行充分討論，在發現問題上求准、分析問題上求深，注重從人上找原因、從事中挖根源、從制度上查漏洞，確保所提建議依據充分、精準科學、具體明確、切實可行。



“我們印發了《濟南市紀委監委紀檢監察建議評查工作機制》，嚴格規範紀檢監察建議書制發情形、文書格式、程序規範等，完善紀檢監察建議提出、督辦、反饋和回訪監督機制。”濟南市紀委監委相關負責同志介紹，該市紀委監委完善“提出建議—限期整改—常態監督—跟蹤回訪—結果運用”工作閉環機制，對紀檢監察建議實行台賬管理，定期對整改情況開展“回頭看”，對責任“掛空擋”、整改“走過場”、落實“打折扣”的嚴肅追責問責。



為提高制發紀檢監察建議書的精準度，濟南市紀委監委指導各級紀檢監察機關圍繞案發單位的權力運行、內控制度、工作程序、幹部管理等方面，深挖案件背後存在的制度機制漏洞，深入查找思想開關鬆懈點、制度建設薄弱點、權力運行風險點、監督管理空白點。該市紀委監委還印發運用紀檢監察建議強化群眾身邊不正之風和腐敗問題整改的典型案例，引導全市紀檢監察系統學習參考。