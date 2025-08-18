中評社北京8月18日電／網評：營商環境背後的民生底色



來源：大公報 作者：梁帆（香港青年時事評論員協會成員）



香港特區政府繼2021年後，再次發表《香港營商環境報告》，是次報告總長約94頁，分為兩章，整體鋪陳的是國際資本流動的宏大敘事。數據背後，反映的是溫暖人心的民生底色。



不可否認的是，資本湧入與企業擴張的最直接回響，是就業崗位的持續湧現。報告揭示的數據背後，是無數家庭的生計保障。第一，初創企業生態圈蓬勃生長，數量從2014年約1000間躍升至2024年的約4700間。這些創新引擎催生了大量技術、管理、營銷等多元崗位。



第二，引進重點企業辦公室成立僅兩年多，已成功吸引84家高潛力企業落戶或擴產，其中不乏市值百億的科技巨頭。這些企業的進駐，不僅帶來高附加值崗位，更牽引著周邊服務業的就業需求。



第三，2024年境外母公司的駐港公司總數創下9960家的新高，近萬家跨國企業選擇香港作為區域總部，帶來的是行政、法務、財務等領域的專業崗位持續擴容。



另一方面，報告中關於“人才匯聚”的數據，充分反應香港民生經濟活力的新引擎已啟動。截至今年6月底，所有人才計劃共收近50萬宗申請，當中近33萬宗人才獲批，22萬人已抵港發展。這些新血不僅填補了高端產業人力缺口，更激活了本地消費市場。想必從街市菜攤到高端商場，或是從茶餐廳到米芝蓮食府，都能實實在在感受到這股消費新勢能。