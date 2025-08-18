兩岸媒體人同溫抗戰記憶

8月15日，兩岸媒體人在遼寧沈陽參觀“九·一八”歷史博物館。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月18日電／據新華網報導，沈陽“九·一八”歷史博物館門前，殘歷碑的時間永遠定格在1931年9月18日。台灣自媒體人李東恩在碑前整理好衣襟，眼神堅定，對著鏡頭說道：“今天是8月15日，是日本宣布無條件投降80周年的日子。兩岸同胞要一起銘記歷史，勿忘九一八……”



一天時間，這段視頻在海內外各平台播放量已近十萬。“兩岸同胞共赴國難、共禦外侮的歷史不能忘卻，更不容扭曲。”李東恩在參觀博物館後表示，台灣島內的官方教育在淡化甚至抹殺中華民族抗戰歷史，而我們希望可以用自己的鏡頭，讓更多台灣同胞尤其是年輕人看到真實的歷史。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。全國台聯2025年兩岸媒體人遼寧行活動14日於遼寧沈陽啟程。連日來，兩岸媒體人走訪了“九·一八”歷史博物館、東北抗聯遺址等地，踏尋14年抗戰的歷史轍痕，回望白山黑水間浴血奮戰的烽火歲月。



“九·一八”歷史博物館內，大量珍貴的歷史照片和文物展品，訴說著日軍的殘酷暴行和中國人民的英勇抵抗。剛滿18歲的台灣青年古姓同學通過參觀，第一次得知侵華日軍進行細菌戰的罪行：“我深感震驚。”



“歷史課有講過九一八事變，但只是輕輕帶過，我們並不瞭解其帶來的影響和百姓所遭受的苦難。”古同學說，受教科書影響，大家難以瞭解更多抗戰史，導致他身邊不少同學在學抗戰歷史時會以“旁觀者”的心態看待。他認為，大家可以通過主動查閱更多資料、參觀博物館等，來正確認識這段歷史。



1895年日本侵占台灣，半個世紀裡，台灣同胞胸懷中華民族意識和光復台灣的決心，與侵略者進行了不屈不撓的英勇抗爭，數十萬台灣同胞為此付出了生命。1937年全面抗戰爆發後，台灣同胞積極參加和支援大陸抗戰，不少同胞為國捐軀。然而，一段時間以來，民進黨當局為謀政治私利，不斷修改歷史教科書，刻意淡化兩岸中國人抗戰歷史，企圖割裂抗戰勝利與台灣光復的聯結，甚至美化日本殖民統治。